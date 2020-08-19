В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по дрифту

Чемпионат будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Планируется, что максимальное число зрителей составит 715 человек. Соответственно, число билетов будет ограничено. Однако при необходимости зрительская зона будет расширена в два раза за счет большой площади площадки, которая составляет 19,5 тысячи квадратных метров.