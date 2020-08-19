В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по дрифту

Зрителей ожидает DRIFT-такси, развлекательная программа, выставка уникальных автомобилей, а также розыгрыш призов и мобильная кухня.
Вести мероприятие будет известный в стране Стас Рыбин «Цыга».
Чемпионат будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Планируется, что максимальное число зрителей составит 715 человек. Соответственно, число билетов будет ограничено. Однако при необходимости зрительская зона будет расширена в два раза за счет большой площади площадки, которая составляет 19,5 тысячи квадратных метров.
Для детей до семи лет вход будет бесплатным. Присутствие родителей обязательно.
Вход на площадку будет осуществляться обязательно в медицинской маске.