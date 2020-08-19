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В Нижнем Тагиле задержали мужчину, искавшего наркотики в корнях дерева

19 августа 2020, 15:19
13 августа сотрудниками транспортной полиции на станции Нижний Тагил задержан мужчина. При нем обнаружено наркотическое вещество, сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

34-летний житель Кушвы приобрёл запрещённое вещество посредством Интернета, оно было спрятано в корнях дерева. Когда подозреваемый явился за ним, то его задержали сотрудники полиции. Мужчина бросил наркотик на землю, однако следователи смогли доказать его причастность.

В пакетике было синтетическое наркотическое средство «N-метилэфедрон» крупного размера (1,71 грамм).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (ч.2 статьи 228 УК РФ).

Напомним, что в августе тагильчанку приговорили к восьми годам тюрьмы за сбыт наркотиков через интернет.

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#Наркотики#Арест#Задержание#Нижний Тагил#Происшествия
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