В Свердловской области назвали возможную дату возобновления работы кинотеатров

По его словам, если эпидемиологическая ситуация позволит, то по согласованию с Роспотребнадзором ограничения будут сниматься и дальше, в том числе и для кинотеатров.
Напомним, ранее представители и работники кинотеатров обратились с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить им открыться. В письме сказано, что кинотеатры являются одной из сфер, которая не может работать, хотя для большинства других ограничения уже отменены.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса с 30 марта кинотеатры в Свердловской области были закрыты. В последние месяцы ограничения снимаются постепенно. Уже разрешено возобновить в полную силу работу ресторанам и кафе.