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В Свердловской области назвали возможную дату возобновления работы кинотеатров

19 августа 2020, 14:22
В Свердловской области с 25 августа могут возобновить работу кинотеатры, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, пишет Znak со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Орлова.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация позволит, то по согласованию с Роспотребнадзором ограничения будут сниматься и дальше, в том числе и для кинотеатров.

Напомним, ранее представители и работники кинотеатров обратились с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить им открыться. В письме сказано, что кинотеатры являются одной из сфер, которая не может работать, хотя для большинства других ограничения уже отменены.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса с 30 марта кинотеатры в Свердловской области были закрыты. В последние месяцы ограничения снимаются постепенно. Уже разрешено возобновить в полную силу работу ресторанам и кафе.

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#Свердловская область#Кинотеатр#Коронавирус#Общество
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