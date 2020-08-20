Екатеринбуржцу грозит до шести лет тюрьмы за угон машины с помощью автоэвакуатора

В отношении мужчины 1993 года рождения утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в период до 20 марта текущего года неизвестный, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заметил автомобиль «Nissan Patrol» стоимостью 380 тысяч рублей, расположенный около дома на набережной Рабочей молодежи. В дальнейшем он решил угнать автомобиль.
Для реализации умысла, неустановленное лицо обратилось к обвиняемому и предложило похитить автомобиль. Обвиняемый согласился на предложение.
Вместе злоумышленники разработали план, согласно которому неустановленное лицо должно было изготовить и передать поддельное свидетельство о регистрации автомобиля, а обвиняемый должен был найти эвакуатор и предъявить подложный документ водителю.
Далее обвиняемый, находясь возле автомобиля, вызвал автоэвакуатор.
Незнакомому водителю обвиняемый предъявил подложные документы, после чего автомобиль был погружен.
Обвиняемый после совершения преступления скрылся с места и распорядился транспортом по своему усмотрению.
Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.