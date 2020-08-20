Екатеринбуржцу грозит до шести лет тюрьмы за угон машины с помощью автоэвакуатора

По версии следствия, в период до 20 марта текущего года неизвестный, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заметил автомобиль «Nissan Patrol» стоимостью 380 тысяч рублей, расположенный около дома на набережной Рабочей молодежи. В дальнейшем он решил угнать автомобиль.