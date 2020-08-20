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На Урале признали законным отказ в выплате «коронавирусных» премий водителям скорых

20 августа 2020, 18:41
В Екатеринбурге прокуратура назвала законным отказ в выплате федеральных доплат за работу с коронавирусом водителям ООО «Феникс-Логистика», которые работают в городской скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Он опубликовал письмо, в котором сказано, что МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Екатеринбурга зафиксировало, что в апреле 2020 года четыре водителя ООО «Феникс-Логистик» работали в бригадах, которые выезжали к пациентам с подозрением на коронавирус. Они получили выплаты.

В мае выплаты не были произведены, так как Станция скорой помощи не сообщала о работе водителей в соответствующих бригадах № 6, 7 и 15.

При этом к депутату обратились водители станций № 4 и 5, которые утверждают, что занимались перевозкой пациентов с подозрением на инфекцию.

По его словам, он намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, компания ООО «Феникс-Логистика» из Перми начала обслуживать своими автомобилями скорой помощи три подстанции Екатеринбурга с 1 февраля этого года. В мае водители компании обратились к Альшевских из-за того, что им не выплачивают премий за работу с коронавирусом. После этого было решено выплатить водителям региональные премии.

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#Екатеринбург#Премия#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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