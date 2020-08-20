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«Состояние тяжелое»: госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в коме

20 августа 2020, 12:43
Сегодня в Омском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, на борту которого летел основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Ему стало плохо. В результате он был госпитализирован с реанимацию одной из больниц города, сообщает «Город 55».

На данный момент он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Она отметила, что результатов анализов пока нет. Информацию о том, что Навальный в коме, подтвердила и его лечащий врач Навального из «Альянса врачей», пишет издание «Капитал».

Сейчас медик летит в Омск. По ее словам, у Алексея не было никогда аллергии, но если есть зрачковая реакция, то это уже хороший знак, так как при отравлении зрачки расширяются.

Заместитель главврача по медицинской части БСМП-1 Анатолий Калиниченко рассказал, что пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии. На данный момент предполагается несколько диагнозов, которые исключают, уточняют или подтверждают. Также проводятся различные исследования и врачебные консилиумы.

Юристы Алексея Навального после того, как он попал в больницу, намерены обратиться с заявлением в суд по статье 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

#Алексей Навальный#Госпитализация#Кома#Происшествия
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