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Спасался от медведя: под Нижним Тагилом нашли пропавшего 21-летнего грибника

20 августа 2020, 09:59
Фото: Лиза-Алерт
В лесу под Нижним Тагилом найден 21-летний Даниил Медведев. На данный момент ему требуется медицинская помощь, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Он вышел к заброшенной шахте и сумел позвонить родным. Молодому человеку потребуется медицинская помощь. По его словам, блуждая в лесу, он наткнулся на медведя, и, спасаясь, залез на дерево. Когда слезал, упал и сломал ногу, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, Даниил пропал 17 августа в Горноуральском городском округе. Он ушел из дачного дома в лес за грибами и не вернулся. На следующий день с заявлением о пропаже в полицию обратились его родные. В поисках участвовали полицейские, местные жители, а также поисковые отряды.

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