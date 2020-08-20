Спасался от медведя: под Нижним Тагилом нашли пропавшего 21-летнего грибника

Напомним, Даниил пропал 17 августа в Горноуральском городском округе. Он ушел из дачного дома в лес за грибами и не вернулся. На следующий день с заявлением о пропаже в полицию обратились его родные. В поисках участвовали полицейские, местные жители, а также поисковые отряды.