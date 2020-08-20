Суд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела»

Против УДО выступил представитель гособвинения, который уверен, что освобождать Жукова пока рано.
Адвока Алексей Бущмаков, представляющий интересы Жукова, сообщил, что дома у мужчины находятся престарелые родители, которые способны повлиять на него лучше, чем исправительная колония. Однако данный довод не был принят во внимание.
Напомним, Кирилла Жукова осудили на три года с отбыванием срока в колонии общего режима по части 1 статьи 318 УК РК («Применение насилия в отношении сотрудника полиции»). Он во время протестов в Москве 27 июля 2019 года, как считает следствие, ударил сотрудника Росгвардии.
«Московское дело» появилось после того, как СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» из-за акций протеста. Поводом стал недопуск большей части независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинству фигурантов дела впоследствии предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти.