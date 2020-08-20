Суд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела»

Напомним, Кирилла Жукова осудили на три года с отбыванием срока в колонии общего режима по части 1 статьи 318 УК РК («Применение насилия в отношении сотрудника полиции»). Он во время протестов в Москве 27 июля 2019 года, как считает следствие, ударил сотрудника Росгвардии.