TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт

20 августа 2020, 19:26
В Свердловской области установлен новый размер минимального взноса на капремонт многоквартирных домов, сообщает департамент информполитики.

Оплата повысится на 4% или на 39 копеек с одного квадратного метра. Новый тариф начнет действовать с 1 января 2021 года и составит 10 рублей 11 копеек с квадратного метра.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, оценочная стоимость капремонта на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек, однако в связи с пандемией было решено ограничить рост.

Минимальный тариф на капремонт зависит от площади домов, объема запланированных работ, а также стоимости строительных материалов.

В программу по капремонту в текущем году вошли более одной тысячи домов.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле восемь домов исключили из фонда капремонта по инициативе жильцовВ Свердловской области в этом году откроется девять школ после капремонта
#Свердловская область#Фонд капремонта#Капремонт#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14