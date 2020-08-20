В Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт

Оплата повысится на 4% или на 39 копеек с одного квадратного метра. Новый тариф начнет действовать с 1 января 2021 года и составит 10 рублей 11 копеек с квадратного метра.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, оценочная стоимость капремонта на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек, однако в связи с пандемией было решено ограничить рост.
Минимальный тариф на капремонт зависит от площади домов, объема запланированных работ, а также стоимости строительных материалов.
В программу по капремонту в текущем году вошли более одной тысячи домов.