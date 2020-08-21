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Больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ

21 августа 2020, 13:14
В больницах Нижнего Тагила были введены в эксплуатацию 20 новых аппаратов ИВЛ. Стоимость каждого из них составляет около двух миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

Еще по столько же аппаратов получили больницы Каменска-Уральского, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Это уже не первое поступление аппаратов ИВЛ в больницу Каменска-Уральского. На базе городской больницы в апреле был создан госпиталь для лечения больных коронавирусом. Тогда для реанимационного отделения были закуплены 18 аппаратов ИВЛ. Отделение интенсивной терапии рассчитано на 56 коек. Они обладают кислородной разводкой.

За все время работы госпиталя через отделение реанимации прошло около 120 человек, почти половине из них потребовалась помощь аппаратов. На сегодняшний день на ИВЛ находятся четыре пациента.

Напомним, ранее больница Нижнего Тагила также получила новый аппарат ИВЛ.

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