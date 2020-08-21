TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Чтобы не было раскола»: экс-глава Сысерти Карамышев отказался от участия в выборах

21 августа 2020, 19:28
Бывший глава Сысерти и экс-спикер гордумы Александр Карамышев планирует снять свою кандидатуру с довыборов в гордуму, пишет Znak.

По словам Карамышева, в период предвыборной кампании округ начал получать инвестиции от другого кандидата, поэтому он решил снять свою кандидатуру.

Чтобы эти инвестиции дошли до округа, чтобы не было раскола в населенном пункте, я решил снять свою кандидату, рассказал Карамышев.

Он заявил, что в 2021 году планирует принять участие в выборах в Заксобрание региона.

Напомним, что в декларациях, предоставленных Карамышевым, прокуратура нашла нарушения. По этой причине суд лишил его полномочий спикера и депутата думы. Также в отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество». В этом году дело было прекращено.

Материалы по теме
В Сысерти «колбасный король» депутат Карамышев предстанет перед судом
#Александр Карамышев#Дума#Сысерть#Политика#Выборы-2022
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14