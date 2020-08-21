«Чтобы не было раскола»: экс-глава Сысерти Карамышев отказался от участия в выборах

Напомним, что в декларациях, предоставленных Карамышевым, прокуратура нашла нарушения. По этой причине суд лишил его полномочий спикера и депутата думы. Также в отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество». В этом году дело было прекращено.