Мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» для больных коронавирусом закрывается

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области выявлено более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них более 19 тысяч человек выздоровели, 396 скончались. Состояние 70 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимации.