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Мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» для больных коронавирусом закрывается

21 августа 2020, 18:40
Мобильный медицинский комплекс, который был открыт на базе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» для лечения больных COVID-19, будет перемещен в центр медицины катастроф, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Свердловской области.

Мобильный госпиталь принимал пациентов с начала июля до середины августа. Среди установленных коек есть реанимационные для больных тяжелой формой инфекции.

Как сообщили в оперштабе, последнего пациента из госпиталя выписали на прошлой неделе.

Как и планировалось, он будет размещен на постоянной основе на базе Территориального центра медицины катастроф на Широкой речке в Екатеринбурге, сказали в оперштабе.

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области выявлено более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них более 19 тысяч человек выздоровели, 396 скончались. Состояние 70 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимации.

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