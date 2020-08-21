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Суббота обещает быть насыщенной для трех знаков зодиака

21 августа 2020, 18:01
Гороскоп на 22 августа некоторым знакам зодиака обещает насыщенный и удачный день, а некоторым стоит быть осторожнее, чтобы не наделать ошибок.

Овен

День подходит для решения сложных задач. Вы очень внимательны и ничего не упускаете. Однако старайтесь не перегружаться, иначе к вечеру вы будете вымотаны. Старайтесь не посещать шумные мероприятия и не берите на себя много обязательств.

Телец

День благоприятен для общения. Вы понимаете окружающих с полуслова. В течение дня могут возникать сложности в делах, в которых требуется максимальная аккуратность и внимательность, к примеру, при работе с документами. При этом решение творческих задач дается легко. Безработные представители знака, возможно, найдут работу мечты. Главное, быть активнее.

Близнецы

Начните планировать долгосрочные дела. В течение дня ваша интуиция будет работать на вас. Прислушивайтесь к ней. Во второй половине дня астрологи предсказывают приятные встречи. На работе к вам за помощью может обратиться начальник или коллега. Самые важные дела рекомендуется выполнять в первой половине дня.

Рак

В этот день стоит начать какое-то важное и масштабное дело. Первые успехи не заставят себя ждать. Вам могут предложить помощь, но все же старайтесь рассчитывать на себя. Чем меньше вы будете зависеть от других, тем быстрее будете продвигаться к своей цели. Во второй половине дня рекомендуется заняться домашними делами.

Лев

Астрологи предупреждают, что в эти сутки вы будете раздражительны. Старайтесь сдерживаться и не поддаваться эмоциям. Особенно сложной будет первая половина дня. Во второй половине появится возможность развлечься, но сначала решите все важные дела. Слишком высокую активность на работе проявлять не стоит, так как этого никто не оценит.

Дева

Старайтесь в первой половине дня заниматься интересными для вас делами. В противном случае неприятные мысли могут завладеть вами. Вторая половина дня будет более плодотворной, если важные дела вы откладывать не будете. Результат вас приятно порадует. Возможны мелкие неприятности, но не стоит на них сильно зацикливаться.

Весы

У вас многое будет хорошо получаться. Возможны денежные поступления. Появится шанс выгодно вложить средства или совершить крупную покупку. Вам легко находить подход к людям, потому что вы понимаете их с полуслова. Однако в деловом сотрудничестве стоит быть аккуратнее, чтобы не попасть в авантюрную ситуацию вплоть до крупного ущерба.

Скорпион

В этот день вам сложно справляться с привычными задачами. Вы полны сомнений и долго размышляете. Старайтесь не думать о неприятных событиях прошлого или старых ошибках. Это вас будет выбивать из колеи. На работе дела старайтесь держать под контролем и не перекладывать полномочия на других.

Стрелец

В начале дня сложно будет избежать волнений. Не рекомендуется в это время принимать решения, так как есть риск быть обманутым. Если же вы уверены в своих силах, то смело действуйте. При этом на работе вас ожидают благоприятные перемены. Возможно, откроются новые перспективы.

Козерог

На работе все дается легко. Особенно эффективными оказываются нестандартные решения, а также смелые эксперименты. Возможно, решаться старые семейные конфликты. Но будьте аккуратны, потому что не каждый готов идти вам на встречу. Некоторых ваше дружелюбие раздражает.

Водолей

Вряд ли в этот день произойдет какое-то значительное событие, но в целом все сложится неплохо. Пора вспомнить о старых делах и попробовать решить вопросы, с которыми раньше разобраться не получалось. На работе могут возникать сложности. Из-за рассеянности и небрежности можно наделать ошибок. Поэтому будьте внимательны и сконцентрируйтесь на делах.

Рыбы

День насыщенный на события и беспокойный. С людьми ладить сложнее, чем обычно. Однако не поддавайтесь на провокации и сохраняйте миролюбивый настрой. Будет ли конфликт — зависит только от вас. У вас будет много работы, но вы точно справитесь. Предпочтение отдайте, в первую очередь, сложным задачам.

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