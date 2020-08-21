Суббота обещает быть насыщенной для трех знаков зодиака

В этот день стоит начать какое-то важное и масштабное дело. Первые успехи не заставят себя ждать. Вам могут предложить помощь, но все же старайтесь рассчитывать на себя. Чем меньше вы будете зависеть от других, тем быстрее будете продвигаться к своей цели. Во второй половине дня рекомендуется заняться домашними делами.