В Екатеринбурге волонтер получил штраф за сбор подписей за возврат выборов мэра

Напомним, инициатива по возврату прямых выборов мэра была зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Если будет собрано 10 тысяч подписей, то областные депутаты обязаны будут рассмотреть документ. По последним данным было собрано уже восемь тысяч подписей. Проводится сбор и в Нижнем Тагиле.