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В Екатеринбурге волонтер получил штраф за сбор подписей за возврат выборов мэра

21 августа 2020, 13:48
В Екатеринбурге Ленинский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей активисту Максиму Верникову, который работал волонтером на сборе подписей в поддержку возвращения прямых выборов мэра, сообщает Znak.

По словам волонтер, он был признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»).

Напомним, Верников был задержан 4 августа возле южного автовокзала, где был установлен куб для сбора подписей. Представители правоохранительных органов и министерства общественной безопасности сочли надписи на кубе агитацией, а потому мероприятие должно быть согласовано с чиновниками.

Напомним, инициатива по возврату прямых выборов мэра была зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Если будет собрано 10 тысяч подписей, то областные депутаты обязаны будут рассмотреть документ. По последним данным было собрано уже восемь тысяч подписей. Проводится сбор и в Нижнем Тагиле.

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