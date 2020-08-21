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В Нижнем Тагиле оцепили железнодорожную станцию из-за утечки пропана из цистерны

21 августа 2020, 13:31
Сегодня утром, 21 августа, на станции Смычка в Нижнем Тагиле из цистерны с пропаном произошла утечка газа, из-за чего территория была оцеплена, а также приостановлена работа близлежащих предприятий, сообщает АН «Между строк».

Неполадку заметили работники станции и сообщили в оперативные службы.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области изданию рассказали, что цистерна была отогнана на тупиковый путь. На данный момент проводят работы по устранению утечки газа. Кроме того, специалисты СвЖД замеряют концентрацию газа. Отмечается, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

По данным издания, к станции был направлен пожарный поезд на случай взрыва газа. Известно также что цистерна принадлежит частному предприятию из Нягани.

#Станция#Утечка газа#Смычка#Нижний Тагил#Происшествия
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