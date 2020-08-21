В Нижнем Тагиле оцепили железнодорожную станцию из-за утечки пропана из цистерны

В пресс-службе МЧС по Свердловской области изданию рассказали, что цистерна была отогнана на тупиковый путь. На данный момент проводят работы по устранению утечки газа. Кроме того, специалисты СвЖД замеряют концентрацию газа. Отмечается, что угрозы для населения и окружающей среды нет.