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В пригородных поездах Свердловской области вернут льготы для школьников и студентов

21 августа 2020, 08:14
«Свердловская пригородная компания» возобновит предоставление льгот в пригородных поездах школьникам и студентам с 1 сентября, сообщается на официальном сайте компании.

Так, на территории региона скидка составит 50%. Также она будет предоставляться в Тюменской и Челябинской областях, ХМАО-Югре и республике Башкортостан. В Оренбургской области размер скидки составит 25%, а в Курганской — 30%.

Действовать льготы будут до 15 июня 2021 года при покупке как на обычные электропоезда, так и «Ласточку».

Оформление проездного документа возможно в кассах или мобильном приложении «Пригород». Для получения скидки необходимо предоставить справку (школьникам) и студенческий или ученический билет, в котором стоит штамп о его продлении.

#Поезд#Свердловская область#Скидка#Транспорт
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