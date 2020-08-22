Кобзев заявил о недопустимости массовой вырубки леса на Байкале

«Российские железные дороги» обязаны решить все вопросы по охране природы. На плечи перевозчика легла работа по возведению очистных сооружений на железнодорожных станциях. Также компания должна вывозить отходы с побережья Байкала в центральной экологической зоне и установить камеры видеонаблюдения там, где планируется вырубка деревьев. Еще «РЖД» должны осуществить работы по лесовосстановлению и позаботиться о природных памятниках в Слюдянском районе.