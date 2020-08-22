Коронавирус подтвержден еще у 121 свердловчанина

В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом. Из них у 25,2% не было симптомов заболевания. Общее число заболевших россиян — 951 897. За сутки умерли 121 человек, общее число — 16 310 человек. Из больниц выписаны 6 147 россиян, за все время пандемии выздоровели 767 477 человек.