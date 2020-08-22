Медик из Москвы рассказал о ходе лечения Навального на своей странице в Fb

«Когда пациент стабилизировался, бригаде санавиации было предложено начать транспортировку пациента. Ещё час назад немецкие коллеги, утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находиться там, где он находится, ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели. Ждал, что толпа пойдёт к гостинице с криками: «Увози! Увози!» Не-а. И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей?»