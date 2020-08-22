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Рабочие получили ожоги: в Асбесте на заводе «ФОРЭС» произошел взрыв

22 августа 2020, 10:32
На заводе «ФОРЭС» в Асбесте произошел взрыв оборудования. Пострадали двое рабочих, пишет Е1.

По словам депутата думы Асбестовского городского округа Натальи Крыловой, люди пострадали в результате выпуска пара. Она рассказала, что рабочие говорили, что взорвалась мельница, потому что вовремя не опустили рычаг и не спустили пар, который периодически должен выпускаться. Однако Крылова считает эту версию неправдоподобной.

Но это непрофессионально, мельница взорваться не могла, возможно, какое-то другое оборудование, мы еще разбираемся, рассказала Крылова.

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что по предварительным данным, рабочие превысили лимит функционирования спецоборудования – использовали его дольше, чем требовалось. Из-за этого крышка оборудования слетела, и по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка.

Те, кто находился поблизости, получили ожоги. У одного из рабочих обожжено 65–70% тела, у второго — 20–25%. Один из них находится в реанимации.

Завод «ФОРЭС» занимается производством пропанов. По факту ЧП полиция проводит проверку.

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#Форэс#Взрыв#Завод#Асбест#Происшествия
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