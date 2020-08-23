TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На въезде в Нижний Тагил образовалась большая пробка из-за установки защитных экранов

23 августа 2020, 19:30
Сегодня в Нижнем Тагиле сразу за Старателем на въезде в город образовалась «серьезная» пробка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Сегодня, вместе с тысячами тагильчан возвращался в город по Свердловскому шоссе. Сразу за Старателем серьезная пробка. Перестроился в крайний правый ряд. Двигаемся на две-три машины каждые минут пять, а то и больше, рассказал депутат.

По его словам, он подумал, что такая ситуация произошла из-за светофора на выезде с парковки DEPO. Однако он ошибся. Оказалось, что бригады, которые устанавливают защитные экраны вдоль дороги, идущей на Вагонку, перекрыли одну полосу дороги.

В воскресенье днём, когда все едут в город. На светофоре, который и в обычные дни создаёт трафик, написал Балыбердин.

#Ремонт#Пробка#Нижний Тагил#Транспорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14