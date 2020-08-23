На въезде в Нижний Тагил образовалась большая пробка из-за установки защитных экранов

Сегодня, вместе с тысячами тагильчан возвращался в город по Свердловскому шоссе. Сразу за Старателем серьезная пробка. Перестроился в крайний правый ряд. Двигаемся на две-три машины каждые минут пять, а то и больше, рассказал депутат.