Из Сирии к бабушке в Свердловскую область вернули двух детей

Мать детей проживала в Артемовском городском округе, затем она вышла замуж за сирийца и уехала жить на родину мужа. В семье было восемь детей. Старшую дочь выдали замуж, старший сын и отец погибли во время войны. Мать скончалась от онкологического заболевания.