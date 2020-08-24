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Из Сирии к бабушке в Свердловскую область вернули двух детей

24 августа 2020, 22:14
В Свердловскую область из Сирии вернули двух детей. Они воссоединились с братьями и стерами, пишет Ура.ру.

Мать детей проживала в Артемовском городском округе, затем она вышла замуж за сирийца и уехала жить на родину мужа. В семье было восемь детей. Старшую дочь выдали замуж, старший сын и отец погибли во время войны. Мать скончалась от онкологического заболевания.

Дети оказались в приюте для беженцев. Бабушка детей, которая живет в Артемовском, обратилась к уполномоченному по правам ребенка, чтобы вернуть внуков на родину.

Четырех детей, рожденных еще в России, вернули на родину в феврале этого года. Два ребенка были рождены в Сирии, поэтому их возвращение заняло больше времени.

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#Дети#Свердловская область#Сирия#Общество
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