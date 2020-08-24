Проект фотографа из Нижнего Тагила о жизни марийцев получил главную арт-премию страны

Церемония награждения прошла в конце прошлой недели в Нижнем Новгороде.
Проекта «Урал мари. Смерти нет» был создан Телковым совместно с фотографом Александром Сориным и антропологом из Берлина Натальей Конрадовой. Команда больше года путешествовала по деревням, где проживают уральские марийцы.
Наш проект — попытка городских людей понять, каковы традиционные, деревенские отношения со смертью, доставшиеся нам в виде рудиментов старых ритуалов, рассказывается на сайте проекта.
Как сообщается на сайте премии, сама экспозиция состояла из трех разделов — «Жизнь», «Смерть» и «Переход». Зрителям предлагалось пройти своеобразный маршрут путешествия в пространство смерти и возвращения обратно.