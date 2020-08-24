TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жительницу Новоасбеста будут судить за ложное обвинение мужа в рукоприкладстве

24 августа 2020, 13:34
Жительнице Новоасбеста предъявлено обвинение в ложном доносе. Дело было передано на рассмотрение в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В начале июля к участковому уполномоченному отделения полиции № 1 обратилась жительница поселка и сообщила, что ее 28-летний муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссор регулярно ее избивает. Она написала на него заявление. При этом об ответственности за ложный донос она была предупреждена.

Участковый провел проверку по полученному сообщению, опросил супруга и соседей заявительницы. Он установил, что с побоями женщина в больницу не обращалась.

В ходе беседы с участковым женщина созналась, что мужа оговорила. Она хотела ему отомстить, так как муж ей изменил. Между ними на этой почве разгорелся конфликт.

После признания вины женщина написала явку с повинной.

По словам начальника следственного отдела № 7 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Евгении Зыряновой, ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за побои и кражу, а также причинение вреда здоровью. В отношении женщины в производстве находится дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Материалы по теме
Решил отомстить: тагильчанину грозит до двух лет тюрьмы за ложное обвинение в краже
#Ложный донос#Новоасбест#Общество#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14