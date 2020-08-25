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Минфин Свердловской области готовится выпустить облигации на 28 миллиардов рублей

25 августа 2020, 17:14
Свердловский Минфин готовится разместить облигационный займ на 28 миллиардов рублей. Так, ведомство уже провело конкурс по выбору финансовых учреждений, которые помогут его разместить, сообщает Znak.

Его победителем стал Газпромбанк, с которым и будет заключен контракт.

Дата размещения облигаций не называется.

В минфине изданию пояснили, что выбор организатора является подготовительной работой, чтобы в случае наличия потребности привлечь средства для финансирования. В ведомстве также добавили, что заимствование готовится в рамках параметров, которые заложены в областном бюджете и обозначенных Бюджетным кодексом.

В июне минфин уже размещал облегации на 10 миллиардов рублей. Ставка купона составляла 5,8% годовых.

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#Минфин#Облигации#Свердловская область#Займы#Экономика
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