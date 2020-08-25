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На Урале мужчина обстрелял из винчестера своего знакомого и его дочь

25 августа 2020, 20:20
Житель Екатеринбурга открыл огонь из ружья марки «Винчестер» по девушке и ее отцу, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел возле частного дома на улице Пионерская в посёлке Сабик. 24 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в мужчину и его 14-летнюю дочь. Пострадавшие получили множественные огнестрельные ранения в области головы, туловища и рук.

Следователи выясняют причины конфликта, обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия по сбору доказательственной базы. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#Екатеринбург#Стрельба#Первоуральск#Ружье#Новости УрФО#Происшествия
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