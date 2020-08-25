Осужденным за пытки подростков уральским полицейским отменили приговор

Четверо полицейских были осуждены 16 марта. Оперативника Алексея Возчикова суд приговорил к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колонии общего режима. Их обвинили в пытках подростков. По версии следствия, во время расследования преступления о хищении средств с банковской карты пожилой женщины, полицейские четыре дня допрашивали 15-летнюю девушку и 17-летнего парня. Подростки рассказали, что их били и вывозили в лес.