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Осужденным за пытки подростков уральским полицейским отменили приговор

25 августа 2020, 17:57
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу четверых полицейских из Каменска-Уральского и постановил отменить приговор, сообщает пресс-служба областного суда.

Отмечается, что дело было направлено в прокуратуру для устранения недостатков, которые препятствуют рассмотрению дела судом. Меру пресечения при этом для обвиняемых изменили на подписку о невыезде.

Четверо полицейских были осуждены 16 марта. Оперативника Алексея Возчикова суд приговорил к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колонии общего режима. Их обвинили в пытках подростков. По версии следствия, во время расследования преступления о хищении средств с банковской карты пожилой женщины, полицейские четыре дня допрашивали 15-летнюю девушку и 17-летнего парня. Подростки рассказали, что их били и вывозили в лес.

Дело осужденных уральских экс-полицейских за пытки над детьми дошло до облсуда
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