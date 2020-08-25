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Ставший стриптизером учитель физкультуры из Екатеринбурга снял свой первый клип

25 августа 2020, 09:56
Екатеринбуржец Олег, который работал учителем физкультуры, а потом стал стриптизером, выпустил первый клип на песню «Кайфушка», пишет E1 со ссылкой на Олега.

Мужчина рассказал, что трек был записан две недели назад. Клип снимали в Екатеринбурге, выбрав несколько локаций.

Девушку Людмилу выбирал из шоу толстушек, сделал это специально, потому что модели уже везде были, это уже всем приелось. А мне хотелось сделать акцент на юмор, рассказывает стриптизер.

Также он взял Артурио, танцора, бывшего участкового, мастера спорта по кикбоксингу и по боям без правил.

По словам Олега, раньше ему уже приходилось сниматься в клипе Леши Свика на трек Paco Rabanne. Однако главная роль ему досталась впервые.

В ноябре 2019 года шоумен и ведущий из Нижнего Тагила Михаил Виноградов снялся в клипе екатеринбургской группы «Чайф» на песню «Хэллоуин».

«К сожалению, не через постель». Тагильский шоумен снялся в клипе группы «Чайф»
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#Екатеринбург#Учитель#Клип#Новости УрФО#Свободное время
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