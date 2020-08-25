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Тагильские лыжники завоевали медали в летнем первенстве Свердловской области

25 августа 2020, 11:33
В прошедшем на горе Долгой в спортивном комплексе «Аист» прошел чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам в летних дисциплинах, на которых лыжники из Нижнего Тагила завоевали призовые места, сообщает «Тагильский рабочий».

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

В первый день прошла индивидуальная гонка свободным стилем на лыжероллерах.

Среди юниоров на первом месте на дистанции в 15 километров оказался Степан Сазонов из СШОР «Спутник».

Во второй день прошел кросс, участники которого стартовали согласно занятым местам и отставанию от лидера полученным в гонке на лыжероллерах.

Среди юниорок на втором месте оказалась Алина Фаттахова из СШОР «Аист». Среди юниоров лидерство удержал Степан Сазонов.

Дмитрий Паньшин (СШОР «Аист») стартовал десятым, однако сумел подняться на третью позицию.

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