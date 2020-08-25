Тагильские лыжники завоевали медали в летнем первенстве Свердловской области

В прошедшем на горе Долгой в спортивном комплексе «Аист» прошел чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам в летних дисциплинах, на которых лыжники из Нижнего Тагила завоевали призовые места, сообщает «Тагильский рабочий».