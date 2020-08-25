Уникальная картина Рафаэля отправится из Нижнего Тагила в Эрмитаж

Эта работа знаменитого художника была обнаружена в 20-е годы прошлого века на чердаке дома Анатолия Демидова. На сегодняшний день в честь 500-летия со дня смерти Рафаэля Санти, она будет представлена в Невской анфиладе Зимнего дворца.