В Нижнем Тагиле на стройку моста через пруд в сентябре завезут металлоконструкции

Руководитель проекта ООО «АльмакорГрупп» Вячеслав Назаров рассказал, что три опоры моста практически готовы. 27 августа начнутся работы по заливке свай на третьей и седьмой опорах. Планируется завершить эти работы в сентябре. Все опоры должны быть завершены в этом году.