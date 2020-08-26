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Posted 26 августа 2020, 08:41

Published 26 августа 2020, 08:41

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Эксперты посчитали сумму подготовки детей к школе в Свердловской области

26 августа 2020, 08:41
Несмотря на пандемию коронавируса, в Свердловской области траты на необходимые вещи к школе у родителей уменьшатся по сравнению с прошлым годом, подсчитали эксперты Уральского главного управления Банка России.

Подсчет проводился на примере расходов семьи с двумя детьми: первоклассником и пятиклассницей.

Для детей была куплена школьная и спортивная форма, обувь, а также необходимые канцтовары. Все расходы на двоих детей составили 21931 рубль, что на 1,3% меньше, чем было в 2019 году.

В пресс-службе ведомства отмечают, из-за пандемии цены на обувь и одежду снизились, а вот на канцтовары и портфели выросли.

Напомним, что в Госдуме разработали законопроект о выплате 10 000 рублей к школе.

#Евгения Сафина#Экономика#Деньги#Школа#Форма
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