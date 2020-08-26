Эксперты посчитали сумму подготовки детей к школе в Свердловской области

Posted 26 августа 2020, 08:41
Published 26 августа 2020, 08:41
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Подсчет проводился на примере расходов семьи с двумя детьми: первоклассником и пятиклассницей.
Для детей была куплена школьная и спортивная форма, обувь, а также необходимые канцтовары. Все расходы на двоих детей составили 21931 рубль, что на 1,3% меньше, чем было в 2019 году.
В пресс-службе ведомства отмечают, из-за пандемии цены на обувь и одежду снизились, а вот на канцтовары и портфели выросли.
Напомним, что в Госдуме разработали законопроект о выплате 10 000 рублей к школе.