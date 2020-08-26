Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа

Он отметил, что прежде всего это касается жителей Екатеринбурга и близлежащих городов — Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти, Березовского. По мнению медиков, именно на эти муниципалитеты придется первый «удар» гриппа.
Губернатор рассказал, что в регион поступила первая партия вакцины против гриппа. Планируется привить не менее 60% населения. В этом году была направлена дополнительная заявка в Минздрав РФ, чтобы получить препараты для свердловчан из групп риска.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется привить от гриппа 90% детей. Ожидается, что вакцина поступит на следующей неделе.