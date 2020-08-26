TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа

26 августа 2020, 12:23
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей региона поставить прививки от гриппа. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что прежде всего это касается жителей Екатеринбурга и близлежащих городов — Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти, Березовского. По мнению медиков, именно на эти муниципалитеты придется первый «удар» гриппа.

Губернатор рассказал, что в регион поступила первая партия вакцины против гриппа. Планируется привить не менее 60% населения. В этом году была направлена дополнительная заявка в Минздрав РФ, чтобы получить препараты для свердловчан из групп риска.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется привить от гриппа 90% детей. Ожидается, что вакцина поступит на следующей неделе.

Материалы по теме
Евгений Куйвашев предложил повысить платежи за коммунальные услугиЕвгений Куйвашев увеличил оклады свердловским чиновникам с 1 октябряКуйвашев предложил расширить список пострадавших от COVID-19 предприятий
#Свердловская область#Губернатор#Прививка#Евгений Куйвашев#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14