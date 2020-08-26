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На Урале многодетная семья получила участок непригодный для строительства дома

26 августа 2020, 14:04
В Тугулымском районе многодетной семье был предоставлен земельный участок, непригодный для строительства жилья, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Причиной, почему семья не может возвести дом, стало то, что земля располагается в лесоохранной зоне. На данный момент в ситуации разбираются следователи.

Следователи проводят опрос членов многодетной семьи, а также представителей местной администрации.

Кроме того, будет проверена документация, которая регламентирует порядок предоставления гражданам земельных участков. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Нижнем Тагиле владельца здания с маяком на берегу Тагильского пруда обязали демонтировать незаконные конструкции.

Владельца тагильского маяка обязали демонтировать незаконные конструкции
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#Тугулым#Участок#Свердловская область#Многодетные семьи#Общество
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