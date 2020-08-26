На Урале ужесточили приговор по делу об обрушении крыши на оборонном предприятии

7 апреля в Орджоникидзевском суде был вынесен приговор по делу об обрушении крыши на заводе. Юрий Ожиганов, гендиректор «СК «Крона» (строительной фирмы, которая ремонтировала крышу корпуса № 15), заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов и Виктор Шмелев, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа получили по два года условно, а директор ООО «Наш дом», которая также участвовала в ремонте, получил три года условно.