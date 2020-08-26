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На Урале ужесточили приговор по делу об обрушении крыши на оборонном предприятии

26 августа 2020, 13:36
В Свердловском областном суде была рассмотрена апелляция на приговор по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК), где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук», в результате которого погибли четыре человека, сообщает пресс-служба областного суда.

Сообщается, что приговор был изменен был ужесточен всем четырем подсудимым. Условные сроки были изменены на заключение в колонии-поселении.

7 апреля в Орджоникидзевском суде был вынесен приговор по делу об обрушении крыши на заводе. Юрий Ожиганов, гендиректор «СК «Крона» (строительной фирмы, которая ремонтировала крышу корпуса № 15), заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов и Виктор Шмелев, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа получили по два года условно, а директор ООО «Наш дом», которая также участвовала в ремонте, получил три года условно.

Обрушение крыши произошло 9 ноября 2016 года. В результате погибли четыре человека, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши завода в Екатеринбурге
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