При составлении бюджета Свердловской области учтут ситуацию с коронавирусом

Отмечается, что исполнение доходной части бюджета в течение семи месяцев с начала 2019 года проходило у условиях сложной экономической обстановки, когда производство и потребление снизили активность. В результате доходы консолидированного бюджета составили 153,3 миллиарда рублей, что на 9,1% меньше того же периода прошлого года.