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Свердловский областной суд отказал в смягчении приговора члену «банды Карлика»

26 августа 2020, 13:53
Андрей Чудинов, являющийся членом «банды Карлика» или Константина Теплоухова из 2000-х годов, спустя 11 лет, проведенных в колонии ходатайствовал о смягчении режима отбывания наказания. Однако Свердловский областной суд не удовлетворил просьбу заключенного, сообщает пресс-служба суда.

Свою просьбу осужденный мотивировал тем, что встал на путь исправления, у него есть поощрения, а также все имевшиеся взыскания погашены.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства и осужденный обжаловал его в вышестоящей инстанции, то есть в Свердловском областном суде, но и там постановление оставили в силе.

В 2009 году Свердловским областным судом был вынесен приговор членам банды Константина Теплоухова. ОПГ орудовала на территории Екатеринбурга и Свердловской области несколько лет. В период с июня 2000 года по март 2004 года было совершено шесть разбойных нападений. Злоумышленники проникали в дома, коттеджи, организации, а также занималась незаконным приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также неправомерно завладевала автомобилями. Члены группировки получили длительные сроки. Андрей Чудинов получил 15 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

#Екатеринбург#Преступник#Нижний Тагил#Новости УрФО#Общество
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