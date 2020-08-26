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В Нижнем Тагиле мусороперерабатывающий комплекс хотят запустить в конце 2022 года

26 августа 2020, 18:21
Новый мусороперерабатывающий комплекс в Нижнем Тагиле планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня прошло заседание рабочей группы по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На нем обсуждалась реализация проекта по строительству современного мусороперерабатывающего комплекса и нового полигона ТКО на территории Нижнего Тагила.

В ходе заседания с докладом выступил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Он рассказал, что с 30 июля проводится сбор информации и проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Надеюсь, что за зиму мы пройдем все экспертизы. Как только позволит погода следующей весной приступим непосредственно к строительству объекта. Ввод в строй нового комплекса и полигона намечен на четвертый квартал 2022 года, сказал он.

Также Буданов выслушал предложения от общественников и участников рабочей группы по поводу строительства комплекса. Одним из тех, кто внес предложение стал тагильчанин Александр Долгоруков. он попросил учесть при разработке технического задания, что с других территорий, кроме Нижнего Тагила, Горнозаводского и Невьянского округа твердые коммунальные отходы свозиться не будут.

Техническое резюме по проекту представлено в открытом доступе на ресурсах АО «Облкоммунэнерго» и муниципалитета. Каждый тагильчанин может с ним ознакомиться и подать свои предложения до 3 октября 2020 года.

В 2018 году АО «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила заключили соглашение по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов. В рамках концессионного соглашения планируется построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 185 тысяч тонн в год, новый полигон для захоронения ТКО.

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