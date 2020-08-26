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Жителей Екатеринбурга напугали кружившие над городом военные самолёты

26 августа 2020, 09:31
В Екатеринбурге пролетающая над городом военная авиация была замечена в нескольких районах, сообщает «Комсомольская правда».

В пресс-службе ЦВО сообщили, что техника задействована в тренировках к международному форуму «Армия-2020». Мероприятие пройдёт на полигоне «Свердловский», там будет проведён учебный бой, однако военные самолеты и вертолеты можно заметить на Сортировке, в Академическом, Елизавете, а также в коттеджном поселке «Ромашкино».

Тренировки прошли 25 и продолжатся 26 августа.

Напомним, что с 27 по 29 августа в Екатеринбурге пройдет выставка военной техники, образцов вооружений, а также научно-деловая часть с участниками оборонных предприятий.

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