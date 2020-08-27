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Экс-глава облизбиркома отказали в отмене решения о его банкротстве

27 августа 2020, 18:00
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение свердловского арбитража о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении бывшего председателя избиркома Свердловской области Владимира Мостовщикова, сообщает Znak.

Начало процедуры банкротства опротестовать пытался сам Мостовщиков. Однако его жалобу не удовлетворили.

Заявление о банкротстве экс-главы избиркома было подано Сбербанком, который в результате был внесен в реестр кредиторов с требованием об оплате около 6,6 миллионов рублей долга.

Согласно материалам дела, в феврале 2010 года Сбербанк, а также Владимир и Кирилл Мостовщиков (отец и сын были созаемщиками) заключили договор, согласно которому банк предоставил кредит в 12 миллионов рублей на строительство дома. В 2013 году был заключен еще один договор с Владимиром. Однако требования касались первого займа.

Поручителем по кредиту стала бывшая супруга главы облизбиркома Лариса. В качестве обеспечения был заключен договор ипотеки с залогом земельного участка площадью в три тысячи квадратных километров и незавершенного строительства дома площадью 384,3 квадратных метров.

В декабре 2018 года требования Сбербанка были удовлетворены и в рамках солидарного взыскания задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество часть долга была погашена.

В ходе разбирательства в свердловском арбитраже Мостовщиков выступил против банкротства, заявив, что у него хватает имущества и доходов для погашения долга. Однако суд встал на сторону банка, так как задолженность погашается с нарушением графика.

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