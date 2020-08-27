«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила

О трудовой династии педагогов мы узнали от ее родоначальницы — Веры Коротченковой и ее дочери Анны Битнер.
Вера Коротченкова родилась и выросла в городе, который известен своими самоварами и пряниками — в Туле. После восьмого класса девушка особо не задумывалась, кем станет. Пошла учиться в педагогическое училище. В родном городе познакомилась с десантником из Нижнего Тагила и вышла за него замуж. Молодая семья переехала в Нижний Тагил, который Вера сейчас уже считает второй родиной. В Нижнем Тагиле девятнадцатилетняя Вера Короченкова сразу стала работать воспитателем в детском саду № 32 «Андрейка». В течение трудовой деятельности женщина работала всего в двух садиках: в том, куда пришла в самом начале, и в детском саду № 112 «Детство».
Самым тяжелым периодом оказались 90-е годы.
И зарплату не платили месяцами, и в плане питания. Но почему-то это как-то ушло уже на задний план. Уйти не хотелось с этой работы. Трудности были, да, и зарплата все время копеечная. Недавно же нам стали платить, а так вообще начинала работать, у меня была зарплата 80 рублей,говорит Вера.
Дети словно подпитывают воспитателя, дают новые силы и вдохновляют. Проблемы уходят на второй план. В копилке у Веры много интересных историй из жизни воспитанников, настоящих или уже выпустившихся из детского сада.
Мы же гуляем, у нас другая одежда немножко, то есть, на прогулках мы другую одежду надеваем. Вот гуляем. Девочка идет, а я в валенках, в шубе, в шапке. Вижу — там выпускница ведет своего ребенка. Она меня не узнает, я к ней подхожу, говорю: «Ой, Олечка, здравствуй, ты меня не помнишь?» Она так удивленно на меня посмотрела: «Нет, не помню». И вот. А потом ее мама пришла, когда в садик за внучкой, она мне говорит: «Ой, Вера Константиновна». Я говорю: «А ребенок ваш вот не узнал меня». Она: «Я ей потом сказала, фотографии показала». Она: «Да, конечно, помню, но она в таком наряде». Я говорю: «Конечно, в валенках, с лопатой горки чистим»,смеется Вера.
В группах детсадовцев Веры Коротченковой выросло не одно поколение тагильчан. Трудовой стаж воспитателя — 33 года. Женщина говорит, что трудности сейчас поменялись. Когда она в девятнадцать лет только начинала работать, тридцатилетние родители малышей относились к ней с уважением, просили советы, а сейчас родители и слушать не хотят.
Проходит время. Утром приходишь на работу, вроде, вечером уже и не хочется. Но стоит переступить порог и все куда-то рассеивается: и дождь — не дождь, и погода — не погода — все не помеха. Это мое, я люблю,делится Вера.
Вера Коротченкова удостоена награды за работу «Ветеран труда Свердловской области». Дочь Веры — Анна Битнер — продолжила династию педагогов. Анна с первого класса училась в 41-й школе, а когда выросла, пришла туда работать. Сейчас она заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 41.
У меня был ключ от кабинета, в котором я сейчас работаю, как не странно. И это, наверное, меня и подтолкнуло,отвечает Анна на вопрос о выборе профессии.
Анна по образованию — учитель русского языка и литературы, окончила Нижнетагильскую педакадемию. Работать начала еще со студенческой скамьи. Трудностей молодой специалист не испытывает и успешно совмещает и работу, и дом. Анна говорит, что родила троих детей и ни разу не была в декретном отпуске. Только вот сейчас «дистанционка» спутала все карты, а рабочий процесс показался не таким уж приятным.
У дистанционного обучения нет души абсолютно. То есть, это все к компьютеру сведено, и детей-то мы как таковых не чувствовали, они не чувствовали нас. Поэтому это минус огромный в образовании. Должны взаимодействовать с детьми индивидуально, лично с каждым, говорит Анна.
В разговоре с этой семьей чувствуется, что женщины любят своих воспитанников, учеников. Да и город, в котором живут.
За что я его люблю? Да за нашу Лисью гору, за наш Драматический театр. Здесь тепло, здесь уютно, это наш город, мой родной город, я никогда его ни на что не променяю,делится Анна.
Для Веры это тоже уже самый родной на свете дом. Тут знакомые улицы. Уже взрослые воспитанники. И детский смех за оградой любимого детсада.
Тут моя работа, тут мои родные. Несмотря на дороги плохие, несмотря на всякие там выбросы, нечистый воздух, но тем не менее, я люблю вот этот город. За то, что тут все мое родное, любимое, все мои любимые, родные рядом. И гордость берет за свой город, когда едешь или идешь по улицам. Он красивый и с каждым годом становится красивее, признается Вера Коротченкова.
Трудовая династия медиков Шандер — двойная: в одной семье соединились две линии врачей. О семье и преданности профессии рассказали Анастасия и Людмила Николаевна Шандер.
Родители Анастасии закончили Свердловский медицинский институт. Папа Анастасии, Сомкин Анатолий Григорьевич, работал хирургом, мама, Сомкина Тамара Алексеевна, — травматологом. За все время трудовой деятельности отец Анастасии стал главным хирургом города — заведующим первой хирургии в Демидовской больнице, а мать — главным врачом третьей городской больницы на Кузнецкого. Анастасия говорит, что у нее не было других вариантов, какую профессию выбрать. Девушка отучилась в том же вузе и пришла работать хирургом в Демидовскую больницу.
Вообще сложности у врача — это постоянное общение, постоянное напряжение, постоянная ответственность. То есть, сложности такие, что ты отвечаешь за жизнь человека, ты должен ему помочь, не навредить, говорит Анастасия.
Проработав вначале обычным хирургом, Анастасия сейчас специализируется в косметологии и работает в Нижнетагильском медицинском центре.
Если человек своей профессии не отдается, то она его выгоняет из профессии. Жизнь выгоняет из профессии,отмечает она.
По стопам родителей пошла и вторая дочь Сомкиных. Сестра Анастасии Гриб Оксана окончила этот же вуз, но осталась в Екатеринбурге. Анастасия говорит, что она работает заведующей реабилитационного центра в детской больнице.
Анастасия замужем за медиком из династии Шандер. Игорь Андреевич работает заведующим урологическим отделением в Демидовской больнице. Этот пост он перенял у своего папы — Шандер Андрея Карловича — родоначальника династии. Родители Игоря тоже выпускники Свердловского медицинского института. После его окончания они приехали работать в Нижний Тагил.
Анастасия рассказывает, что Шандер Людмила Николаевна сначала трудилась неврологом в четвертой городской больнице, потом перешла в Демидовскую неврологом и заведующей физиотерапевтического отделения. Шандер Андрей Карлович сразу же пришел в Демидовскую больницу работать в урологическое отделение и всю жизнь трудился там. Второй сын в семье Шандер тоже медик — Евгений Андреевич — работает урологом в Демидовской городской больнице и главным врачом в Нижнетагильском медицинском центре.
Оба супруга Шандер выросли в семьях медиков и пошли по стопам родителей. В юности они видели почет и уважение к медикам. Сейчас, по их словам, многое изменилось. И порой это очень огорчает молодое поколение династии.
Вот раньше врач — очень почитаемая была профессия. К врачу очень уважительно относились, я выросла в этой среде, когда врача уважали. Не относились к нему, как к обслуживающему персоналу. Я очень гордилась тем, что мои родители врачи, и даже не думала куда идти в другое место, только врачом, делится Анастасия.
Маме Игоря, Шандер Людмиле Николаевне, 73 года. В профессии она трудилась 46 лет. Женщина целенаправленно поступала в медицинский институт, ей хотелось помогать людям. Людмила Николаевна сожалеет, что в настоящее время сильно изменилось отношение пациентов к их лечащим врачам.
Изменилось в том плане, что сейчас все в интернете, все читают: что за болезни, сами себе назначают план обследования, план лечения. И когда сталкиваются уже непосредственно с врачами в больничных учреждениях, диктуют врачам, набираются такой наглости диктовать, выражать свое несогласие с тем или иным методом лечения или набором лекарственных препаратов. Так что, это большой минус. Таких очень много людей,говорит Людмила Николаевна.
Мужу, Шандер Андрею Карловичу, сейчас 75 лет. Супруга говорит, он всю жизнь проработал урологом и очень любит свою профессию. Андрей Карлович — «Отличник здравоохранения». Людмила Николаевна признается, что его кандидатуру подавали еще на заслуженного врача, но необходимые документы вовремя не отправили.
Люблю Нижний Тагил. Единственное, что довольно грязный город. Сейчас, правда, уже стал почище и красивее. Так что, уже нравится теперь, сообщает Людмила Николаевна.
Анастасия — коренная тагильчанка, уезжать куда-то не планирует, но очень эмоционально говорит о ситуации с оснащением тагильских медучреждений.
Мне очень жалко врачей, которые работают в наших муниципальных больницах. Потому что я ушла оттуда, муж у меня все-таки работает, и я в курсе плачевного положения и по поводу кадров, и по поводу оснащения, и по поводу зарплат. Поэтому прямо преклоняюсь перед теми врачами, которые остались и работают в бюджете. И очень бы хотелось, чтобы нашим больницам уделили внимание. И поликлиникам, чтобы и врачам было комфортно, и больным,говорит Анастасия.
Династия железнодорожников Конюховых начинается с Семена Филипповича. О семейной преемственности в выборе профессии рассказал его внук Павел. Семен родился в Орловской губернии и будучи ребенком переехал с родителями в Нижний Тагил. Повзрослел и выбрал делом своей жизни работу на железнодорожном транспорте. Начинал с машиниста паровоза. Когда произошла электрификация путей, переучился и стал работать машинистом электровоза в локомотивном депо Смычка. Закончил Семен трудовую деятельность в должности машиниста-инструктора локомотивных бригад. На железной дороге Семен Конюхов наработал общий стаж 37 лет. Павел с уважением говорит о дедушке и его профессиональных наградах: в 1959 году Семена Конюхова наградили орденом «Знак почета», а в 1974 году — знаком «Почетный железнодорожник». Бабушка Павла — труженик тыла, она работала бухгалтером в отделе рабочего снабжения.
Профессия машиниста увлекла и сына Семена, отца Павла — Виктора Конюхова. Молодой человек еще до армии окончил училище № 93, где готовили помощников машиниста тепловоза для работы на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В конце семидесятых в Нижнем Тагиле начали открывать пригородные пассажирские перевозки, и Виктор перешел на работу в депо Нижний Тагил помощником машиниста электропоезда. В 1981-м году выучился на машиниста электропоезда и был верен этой профессии пока не вышел на пенсию в 2006 году. Трудовой стаж железнодорожника — 28 лет. Павел рассказывает, что Виктору Конюхову было присвоено звание «Ветеран труда» и вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
Павел вспоминает, что отец брал его маленького с собой на работу в недалекие поездки. Уже ребенком он видел свою будущую работу. И выбора, казалось, и нет. Но это не так. Выбор был, но любовь к почти семейному делу оказалась сильнее.
Начинал трудовой путь Павел после службы в армии: пошел учиться в училище № 49 в Нижнем Тагиле на помощника машиниста электропоезда. Днем молодой человек ходил на занятия в училище, вечером получал знания в Университете путей сообщения. Было нелегко, но интересно. После окончания училища Павел Конюхов устроился в депо помощником машиниста электропоезда. Приходилось одновременно совмещать работу и учебу на заочном отделении в университете. Получив высшее образование, Павел перешел на должность инженера в технический отдел, где потом стал начальником. Из доверенного ему отдела Павла назначили заместителем начальника депо по кадрам и социальным вопросам.
Не жалею. Наверное, если бы жалел, так ушел бы и работал в другом месте, эмоционально отвечает Павел на вопрос о выборе жизненного пути.
Большой опыт родных позволил Павлу быстро освоить профессию, сложностей в работе особо не возникало. Уж как все работает — он точно знал. Техника ему понятна. А вот с людьми, как и везде, не всегда просто.
Трудности были в плане того, чтобы влиться в коллектив, познакомиться с коллегами, уже на своей шкуре испытать работу,говорит Павел.
Кроме того, по словам Павла, в работе железнодорожника важно понимать, что несешь ответственность за жизнь людей.
Они нам доверяют, садясь в электропоезд, мы не должны были их подвести — доставить их из точки А в точку Б в целости и сохранности, живыми и здоровыми, сообщает Павел.
Помощником машиниста Павел Конюхов проработал до 2003 года на направлениях из Нижнего Тагила в Екатеринбург, Качканар, Серов, Алапаевск, Егоршино, Чусовская. Павел ходил по вагонам и следил за техническим состоянием электропоезда. Молодой человек помогал не только машинисту, к нему с вопросами обращались и пассажиры электричек. Инженерные руководящие должности на железной дороге Павел занимает уже семнадцать лет. Можно сказать, мужчина проработал на железнодорожном транспорте полжизни — почти четверть века за свои 44 года.
Павел говорит, что был бы рад, если бы его дети продолжили династию. Но пока они не определились.
Семья Шмаковых связала жизнь с музыкой. Сергей и Елена выступают на сцене в филармонии, он играет в оркестре, она поет. О музыкальной династии нам рассказали оба супруга.
Сергей Шмаков — родоначальник династии. Родители Сергея не были профессиональными музыкантами. Девятилетним мальчиком за компанию с друзьями он записался в духовой кружок во Дворце строителей. А потом затянуло и понравилось. Поступил в музыкальное училище, потом в консерваторию по классу тубы. Сергей играл в оркестре при Парке Бондина, который в дальнейшем перевели в Нижнетагильскую филармонию. В филармонии Сергея Валерьевича назначили дирижером духового оркестра, и он проработал в этой должности 10 лет.
Жена Сергея — вокалистка филармонии Елена Кричкер-Шмакова. Елена говорит, что не представляет жизнь без музыки: она поет и танцует с трех лет. В детстве училась в музыкальной школе играть на фортепиано, пела в группе «Питер Пэн», была участницей ансамбля бального танца «Грация». В колледже Елена занималась по классу саксофона и совместно с друзьями создала творческий вокальный проект. Студенческий проект в дальнейшем перерос в шоу-группу «Мейдл». Параллельно с активной концертной деятельностью Елена училась в консерватории. После окончания Елену пригласили на работу во Дворец культуры «Юбилейный» преподавать вокал. Немного позже Елена стала вокалисткой Нижнетагильской филармонии и преподавателем в Колледже искусств.
Елена признается, что любовь к творчеству ей привили старшие братья. Они все учились в музыкальной школе, играли на гитаре и пели.
Сергей говорит, что заметил Елену еще в детстве, когда оба ходили заниматься во Дворец Строителей. Девушка ему сразу понравилась. Но познакомились они только в Колледже искусств. Сейчас супруги воспитывают четверых детей.
Профессиональная музыка — это не так просто, надо ежедневно заниматься, как спортсменам, чтобы был какой-то результат,говорит Сергей.
Старший сын Евгений окончил с красным дипломом колледж искусств по классу саксофона, но также играет на фортепиано и ударных. Средний сын Дмитрий пошел в 7 класс общеобразовательной школы и школы искусств N3 по классу тубы, помимо этого играет в хоккейном клубе «Спутник». Средняя дочь Снежана, кроме 7 класса общеобразовательной и школы, ходит в школу искусств по классу фортепиано. Девочка занимается эстрадно-джазовым вокалом, хореографией и прикладным искусством. Младшей дочке Светлане скоро исполнится годик, и у нее еще все впереди, рассказывает Елена.
У нас нет каких-то особенных традиций, но мы любим собираться за большим общим столом как минимум на ужин, стараемся все праздники отмечать всей семьёй, включая бабушек, дедушек и всех остальных родственников (а их у нас немало), любим смотреть хорошие фильмы всей семьёй, гулять с собакой,делится Елена.
Династия Шмаковых — коренные тагильчане. О городе Елена отзывается с теплотой:
Я вообще болезненно-патриотична в этом вопросе, это моё родовое гнездо, это моя Родина во всех смыслах этого слова, люблю улицы, площади, знакомые дома, радуюсь преображению города, печалюсь каким-то сложностям и несправедливости по отношению к городу и отдельным его местам.