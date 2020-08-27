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Posted 27 августа 2020, 06:05

Published 27 августа 2020, 06:05

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

На шахте тагильского ВГОКа из-за задымления эвакуировали 175 горняков

27 августа 2020, 06:05
Задымление произошло на шахте «Южная-2» в Свердловской области, эвакуированы 175 горняков, сообщает Гу МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что задымление произошло на отметке минус 480 метров, 175 человек эвакуированы, никто не пострадал.

На данный момент на месте задымления работают 10 горноспасателей.

По словам начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексея Егозова, по предварительным данным задымление произошло в следствии возгорания кабеля из-за аварии в электропроводке.

На данный момент ожидается прибытие подразделений горноспасательного взвода из Нижнего Тагила.

На Высокогорском ГОКе комментарии пока не дают, ссылаясь на отсутствие информации.

Напомним, что 19 мая в Североуральске на шахте «Черемуховской» произошел горный удар, в результате которого пострадали двое рабочих.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Свердловская область#Эвакуация#Шахтеры#Задымление
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