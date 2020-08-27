На Урале спасшийся после четырех дней в лесу Дима Песков пошел в школу

По словам родителей, они собирают сына в школу в хлопотах, так как волнуются, отправляют в школу первого ребенка. Дима к учебе готов, умеет читать и писать, однако его настроение по отношению к школе переменчивое.
Дима Песков потерялся в лесу в июне 2017 года в четырехлетнем возрасте. Они с папой отправились в лес на берегу Рефтинского водохранилища, до палатки, в которой находилась мама было всего несколько метров. Однако Дима до нее не дошел и заблудился.
Четыре дня круглые сутки поисковые отряды прочесывали лес, многие не надеялись найти его в живых. Но 14 июня волонтер Павел Карпенко все-таки нашел Диму, это было настоящим чудом.
Напомним, что 24 августа в деревне Волчевка 70-летний Фадеев Юрий Николаевич, который ушел в лес и не вернулся. Его активно ищут спасатели.