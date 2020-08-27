TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На Урале спасшийся после четырех дней в лесу Дима Песков пошел в школу

27 августа 2020, 11:44
В этом году Диме Пескову из Красноуральска, который три года назад потерялся в лесу исполнилось семь лет и он идет в первый класс, сообщает E1.

По словам родителей, они собирают сына в школу в хлопотах, так как волнуются, отправляют в школу первого ребенка. Дима к учебе готов, умеет читать и писать, однако его настроение по отношению к школе переменчивое.

Дима Песков потерялся в лесу в июне 2017 года в четырехлетнем возрасте. Они с папой отправились в лес на берегу Рефтинского водохранилища, до палатки, в которой находилась мама было всего несколько метров. Однако Дима до нее не дошел и заблудился.

Четыре дня круглые сутки поисковые отряды прочесывали лес, многие не надеялись найти его в живых. Но 14 июня волонтер Павел Карпенко все-таки нашел Диму, это было настоящим чудом.

Напомним, что 24 августа в деревне Волчевка 70-летний Фадеев Юрий Николаевич, который ушел в лес и не вернулся. Его активно ищут спасатели.

Под Нижним Тагилом в лесу два дня ищут пропавшего 70-летнего грибника
Узнать подробнее

Материалы по теме
8-летний мальчик пропал в лесу в Красноуральске
#Дима Песков#Свердловская область#Спасатели#Школа#Лес#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14