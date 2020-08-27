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Стало известно сколько «Тагилдорстрой» заплатит за обслуживание поселковых дорог

27 августа 2020, 08:08
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» объявил конкурс по поиску субподрядчика на содержание поселковых дорог. Начальная цена контракта — два миллиона рублей.

Согласно условиям закупки, субподрядчику предстоит содержать дороги в селах Сулем, Верхняя Ослянка, Серебрянка, Елизаветинское, поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Баронская, Еква, Захаровка, Волчевка, Студеный, деревнях Баронская, Захаровка, Заречная, Нижняя Ослянка.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 3 сентября. Срок завершения работ — 31 октября 2020 года.

Грейдерование дорог, подсыпка промоин, фрезерование без добавления материала и с добавлением материала. С добавлением — это подсыпка, а без добавления материала — это профилирование, к примеру, дорога после дождя разбилась или какая-то проблемная, то фрезером прошли, чтобы можно было проехать. То же самое касается подъездов к пожарным водоема, если есть необходимость содержать по контракту, прогрейдировать, рассказал TagilCity.ru директор ТДС Игорь Васильев о работах, которые предстоит выполнять в рамках контракта.

Напомним, ранее МУП «Тагилдорстрой» получил контракт на содержание дорог в Нижнем Тагиле. Его общая сумма составляет 781,5 миллиона рублей. Компания занимается эксплуатационным содержанием улично-дорожной сети города с 2003 года.

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#Подрядчик#МУП Тагилдорстрой#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
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