Свердловский минздрав ответил школьнику на просьбу о бесплатных тестах на COVID-19

Понимаю, это большие деньги. Но это, наверное, стоит того, наверняка ведь объявление нового карантина — это более затратно для нашей экономики. Помимо обращения [к властям] я еще выходил к зданию нашего областного правительства на одиночный пикет с плакатом: требовал провести тестирование, постоял минут 30, потом меня попросил уйти охранник, рассказал школьник.