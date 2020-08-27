Свердловский минздрав ответил школьнику на просьбу о бесплатных тестах на COVID-19

Подростка поблагодарили за проявленную инициативу и объяснили, что тестирование для всех школьников проводиться не будет, так как это нецелесообразно. Кроме того, объяснили, что у каждого образовательного учреждения имеется лимитированный бюджет.
По словам мальчика, он расстроился.
Понимаю, это большие деньги. Но это, наверное, стоит того, наверняка ведь объявление нового карантина — это более затратно для нашей экономики. Помимо обращения [к властям] я еще выходил к зданию нашего областного правительства на одиночный пикет с плакатом: требовал провести тестирование, постоял минут 30, потом меня попросил уйти охранник, рассказал школьник.
Сам Никита переболел коронавирусом в мае. Он три недели провел в больнице, но пневмонии не было. Он направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также министру образования Юрию Биктуганову обращение. Письма были перенаправлены в Минздрав.