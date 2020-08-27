В Нижнем Тагиле изъяли 297 коробок «фунфыриков»

По словам Чукреева, удалось провести проверочную закупку спиртосодержащей жидкости на сумму 2200 рублей. Со склада изъяли 297 коробок с 14 850 флаконами. Склад арендовал бизнесмен, который говорил, что во флаконах находится антисептик. В отношении него организована проверка.