В Нижнем Тагиле сиротам купят 12 квартир на 14,8 миллиона рублей

Posted 27 августа 2020, 09:26
Published 27 августа 2020, 09:26
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
В общей сложности размещено шесть закупок.
Согласно техническому заданию, площадь каждой из квартир должна быть не менее 31 квадратного метра без учета площади лоджий и балконов, веранд и террас. Жилое помещение может располагаться в многоквартирном доме, этажность не имеет значения. Кроме того, оно должно соответствовать техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.
Квартира должна являться собственностью продавца, не иметь никаких обременений, отчуждений или являться залоговым имуществом.
Срок подачи заявок от потенциальных исполнителей — до 9 сентября 2020 года. Срок действия контракта — до 31 декабря 2020 года.
В июне двое детей-сирот получили ключи от новых квартир. На тот момент для 14 тагильчан было приобретено новое жилье. Кроме того, в январе 2020 года было куплено 35 квартир и запланировано приобретение еще 60.