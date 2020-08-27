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В Нижнем Тагиле скончался художник и участник ВОВ Вилен Мухаркин

27 августа 2020, 18:21
Известный уральский художник Вилен Мухаркин ушел из жизни 26 августа. На момент смерти ему было 95 лет, пишет АН «Между строк».

Вилен родился в 1925 году, в 1943 вступил в ряды РККА, воевал как на территории Советского союза, так и в Европе, был комиссован по ранению. В Нижний Тагил переехал в 1947 году, поступил в Уральское училище прикладного искусства, после чего всю жизнь посветил искусству.

Рисовал этюды и пейзажи, никогда не продавал своих картин и ничего не писал про войну, несмотря на свой богатый опыт в Великой отечественной, говорит друг покойного Вилена художник Николай Грачиков.

Произведения Вилена Мухаркина выставлены до середины сентября в Ельцин Центре Екатеринбурга.

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