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В Свердловской области началась массовая вакцинация от гриппа

27 августа 2020, 15:58
Сегодня началась вакцинация жителей Свердловской области от гриппа, сообщает департамент информационной политики региона.

27 августа в регионе началась массовая вакцинация от гриппа.

Одним из первых прививку от гриппа поставил себе 84-летний почётный гражданин области, врач и политик Семен Спектор.Семен Спектор

По словам медиков, рекомендуется привить около двух с половиной миллиона жителей, не менее 60% от населения.

Это нужно для того, чтобы вирусы минимально накладывались друг на друга.

Кроме того, осенью ожидаются новые штаммы гриппа к которым у жителей нет иммунитета.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Свердловской области начнется в октябре 2020 года.

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#Грипп#Свердловская область#Вакцина#Новости УрФО#Здоровье
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