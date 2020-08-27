В Тагиле только одно крупное предприятие подтвердило наличие санитарно-защитной зоны

На ЕВРАЗ-НТМК и АО НПК «Уралвагонзавод» заявили, что проекты санитарно-защитных зон проходят согласование в контролирующих органах. Сроки утверждения проекта у предприятий отличаются. На ЕВРАЗ-НТМК проект должен быть согласован до 31 декабря 2020 года, а на «Уралвагонзаводе» до 1 января 2022 года. На ОАО «ВГОК» на запрос не ответили.